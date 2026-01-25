Controlan Bomberos Incendio en Cine Tlatelolco, en CDMX

La noche de este domingo 25 de enero se registró un incendio en el Cine Tlatelolco, en la CDMX, lo que generó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Elementos de bomberos, protección civil y servicios médicos se desplazaron a Tlatelolco para realizar labores de control, evaluación de riesgos y atención preventiva, con el objetivo de salvaguardar a la población y evitar la propagación del fuego.

Incendio Consume Predio Abandonado en Tlatelolco, Cuauhtémoc, CDMX; Sin Lesionados

Los bomberos lograron controlar el fuego luego de varias maniobras. No se registran heridos. Las causas del incendio aún se desconocen.

Memorias de un cine

El edificio afectado es el antiguo Cine Tlatelolco, inaugurado en 1967 y obra del arquitecto Julio de la Peña. De acuerdo con el cronista vecinal Ricardo Roca Hurwitz, el recinto vivió su época de esplendor con el estreno de La hora 25, cinta franco-ítalo-yugoslava dirigida por Henri Verneuil y protagonizada por Anthony Quinn y Virna Lisi.

Considerado en su momento uno de los cines más modernos de la capital —con aire acondicionado, alfombras de lujo y tecnología de punta—, el de Tlatelolco fue escenario de recuerdos imborrables para muchas familias.

Hoy, casi seis décadas después de su inauguración, permaneció como un cascarón deteriorado, sin proyectos de restauración y con riesgos latentes, como el de este incendio.

Historias recomendadas:

Un Jet se Estrelló con 8 Personas a Bordo Durante el Despegue en Aeropuerto de Bangor, Maine

Suman Un Millón de Clientes Sin Electricidad por Tormenta Invernal en EUA