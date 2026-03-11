Agua CDMX: Fechas y Lista de Zonas Sin Suministro en Xochimilco

¡Toma precauciones! La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México (CDMX) advirtió hoy, 11 de marzo de 2026, sobre afectaciones en el suministro de agua en varias zonas de la alcaldía Xochimilco.

Aquí en N+ te informamos las fechas y regiones exactas que tendrán baja presión en el suministro, debido a la eliminación de una fuga.

Fuga en acueducto en Xochimilco

En un aviso en redes sociales, la SEGIAGUA detalló que su equipo técnico trabajará en la eliminación de una fuga de 72 pulgadas en el Acueducto Xochimilco-Tulyehualco.

Dicho acueducto se localiza en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre Callejón San Jerónimo y Cocoxochitl, colonia Xochipilli.

Lista de zonas con afectación

Debido a los trabajos en la zona, la dependencia capitalina informó que aunque se mantiene el suministro de agua potable, habrá baja presión en los siguientes pueblos:

San Luis Tlaxialtemalco San Gregorio Atlapulco Santa Cruz Acalpixca Santa María Nativitas Xochimilco Centro y sus barrios

Fechas de afectación en suministro de agua

Las labores para eliminar la fuga comenzaron hoy, 11 de marzo, y se extenderán hasta el viernes 13 de marzo.

“El servicio será restablecido al finalizar las labores correspondientes a partir de las 22:00 horas del día viernes 13 de marzo”, indicó.

La SEGIAGUA agregó que, en caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Además, compartió este enlace para consultar los horarios de suministro de agua en las diferentes colonias.

