Marcha Antiimperialista en CDMX: ¿Cuándo Es el Mega Bloqueo en Apoyo a Venezuela?

El Frente Nacional en Defensa de la Soberanía convocó a una manifestación a favor de Venezuela, en Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos cuándo es y cuál es la ruta de la marcha, luego de la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa.

En conferencia de prensa, integrantes del Frente Nacional en Defensa de la Soberanía anunciaron las acciones a favor de Venezuela, denominadas como “Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela”, en la que participaran organizaciones sociales, juveniles, políticas, campesinas, sindicales; colectivos de diversos sectores, entre ellos indígenas; y organismos de derechos humanos.

Como parte de la campaña a favor de Venezuela, también habrá foros de discusión, brigadeos informativos, murales en bardas públicas y mitines.

Según los integrantes del Frente Nacional en Defensa de la Soberanía, buscan que el movimiento sea también a nivel continental y mundial, “para poner previamente un límite a estos excesos del imperialismo, pero sobre todo, por la libertad y soberanía de todos los pueblos”.

Fecha y ruta de la marcha a favor de Venezuela en CDMX

La marcha por la “Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela”, en Ciudad de México, será este sábado, 10 de enero de 2026, a partir de las 11:00 horas.

La ruta que seguirá la manifestación antiimperialista será del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la zona centro de la Ciudad de México.

Se tiene previsto que los contingentes avancen a lo largo de Paseo de la Reforma, hasta la Avenida Juárez, y de ahí, hacia la zona de la Alameda Central.

La movilización en México a favor de Venezuela se realizará luego de la detención y sustracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados de Caracas a Nueva York, Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó intervenir en la nación sudamericana para arrestar al mandatario y así poner fin a la dictadura.

