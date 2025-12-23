Anuncian Nueva Marcha de la Generación Z: ¿Cuándo Serán los Bloqueos en CDMX?

Una nueva marcha encabezada por jóvenes de la Generación Z fue anunciada con posibles afectaciones viales en calles principales de la Ciudad de México. En N+ te decimos cuándo es.

La convocatoria ya fue considerada en las previsiones de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. A través de su Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno señalaron que estará prevista para el próximo 25 de diciembre de 2025, el día de Navidad.

Punto de reunión y horario de la marcha de la Generación Z

De acuerdo con la información, la concentración está programada a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma, a la altura del número 342, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Desde ese punto, el contingente avanzará rumbo a un destino aún por definir, por lo que se prevén bloqueos intermitentes y reducción de carriles en Paseo de la Reforma y vialidades aledañas conforme avance la movilización.

¿Quiénes convocan y qué demandan?

La llamada “Marcha de la Generación Z” es impulsada principalmente por jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, quienes han realizado distintas protestas en meses recientes. Entre las principales demandas que han expresado se encuentran:

Fin a la violencia.

Combate a la corrupción.

Mayor seguridad.

Acceso a la justicia.

Durante las convocatorias, los organizadores han difundido consignas como México no se rinde y Generación Z no se rinde, que forman parte del llamado a participar en la movilización.

En manifestaciones previas, algunos asistentes han portado la bandera de los piratas del sombrero de paja, símbolo de una serie japonesa.

