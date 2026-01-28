Mega Reciclatrón UNAM 2026: Días y Horarios para Llevar Residuos Electrónicos y Eléctricos
Aquí te decimos qué aparatos electrónicos puedes llevar al Mega Reciclatrón, así como el lugar exacto del evento
¿Sabías que México ocupa el décimo lugar a nivel mundial en generación de basura electrónica? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que muchos componentes de los aparatos electrónicos son perjudiciales para el ambiente, por lo cual es importante reciclarlos para no contaminar el entorno.
Ante ello, la Máxima Casa de Estudios anunció un Mega Reciclatrón este 2026, por lo que aquí te decimos cuándo será el evento, en qué horarios podrás llevar los aparatos que ya no uses, así como la lista de dispositivos que se recibirán.
Crece generación de basura electrónica
En un comunicado, la UNAM alertó que en 2022 se generaron 62 mil millones de kilogramos de basura electrónica en el mundo, la mayor cantidad registrada hasta entonces.
Añadió que, según el Observatorio Internacional sobre Residuos Electrónicos, China es la nación que más produce, seguido de Estados Unidos e India. Mientras que México ocupa el décimo lugar.
El investigador Heberto Ferreira, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, campus Morelia, expresó que la cantidad de estos residuos ha aumentado a un ritmo casi cinco veces superior a la de los oficialmente reciclados.
Y el problema es que cuando estos artefactos entran en contacto con el agua, el sol y la polución, “empiezan a degradarse y pueden contaminar cuerpos de agua”.
¿Cuándo y dónde es el Mega Reciclatrón UNAM?
Ante ese panorama, se anunció el próximo Mega Reciclatrón UNAM 2026, que se llevará a cabo los siguientes dos días:
- ¿Cuándo?: 29 y 30 de enero de 2026
- ¿Dónde?: En el Estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario
- ¿A qué hora?: En un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Adicionalmente, la institución especificó que no se requiere registro para asistir al evento.
¿Qué aparatos se recibirán en el Mega Reciclatrón 2026?
- Pilas
- Celulares
- Cables
- Audífonos
- Tabletas
- CPU
- Refrigeradores
- Lavadoras
- Cafeteras
- Bocinas
- Controles
- Secadoras
- Planchas
- Casetes
- Discos
- Microondas
- Ventiladores
- Laptops
- Impresoras
- Toners
- Drones
En cambio, no se recibirá:
- Focos ahorradores
- Cableado público
- Lámparas fluorescentes
- Módems
- Equipos desarmados rotos o contaminados
La UNAM pidió además llevar las pilas en un contenedor reutilizado y limpio, por ejemplo, en una garrafa para agua o detergente.
