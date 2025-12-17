¿Tus Vecinos No se Organizaron? Fechas y Ubicación de las Posadas Comunitarias en CDMX

Si aún no te han invitado a alguna y quieres asistir, es momento de que te lances a las posadas comunitarias para celebrar la Navidad 2025 en la CDMX; estarán disponibles en las alcaldías de manera gratuita.

El último periodo del año es especial, debido a que significa una época de reunión y celebración. Las posadas son fiestas representativas que se llevan a cabo 9 días antes de la Navidad, por lo que el gran cierre es el 24 de diciembre.

Noticia relacionada: Festival ‘Luces de Invierno’ 2025: ¿Qué Artistas se Presentarán Gratis en el Zócalo por Navidad?

La tradición de las posadas llegó con la Conquista, cambiando la de los aztecas, quienes celebraban durante el mes de Panquetzaliztli (diciembre) la llegada de su dios Huitzilopochtli, la cual empezaba el 6 de diciembre y duraba 20 días.

En ese entonces colocaban banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal.

Pero con la llegada de los españoles, cambiaron esas prácticas y se establecieron los festejos que llamaron "misas de aguinaldo", donde se leían pasajes bíblicos y se hacían pastorelas. Por supuesto, daban un presente a los asistentes: el aguinaldo.

Con el paso del tiempo, las posadas dejaron las iglesias y se trasladaron a los patios de las viviendas, donde los vecinos se reúnen para rezar, compartir alimentos, ponche calientito y romper la piñata.

Video: Mexicanos Pueden Subir de 1 a 3 Kilos en Diciembre por Posadas, Según Nutriólogo de Jalisco

¿Dónde serán las posadas comunitarias 2025 en CDMX?

Para preservar las tradiciones, las autoridades capitalinas establecieron puntos fijos donde se realizarán las posadas comunitarias. La idea es generar un ambiente de paz y colaboración entre los habitantes de cada demarcación.

Además, no solo será el proceso de hacer el recorrido con las velitas para pedir posada o romper la piñata, ya que habrá actividades culturales para hacerlas todavía más memorables.

Por lo tanto, habrá presentaciones de teatro, cuentacuentos, danza y música.

Toma nota, ya que serán 37 posadas comunitarias que se llevarán a cabo del 19 al 23 de diciembre en un horario de 16:00 a 18:00 horas. Estas son las ubicaciones:

Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero

Se ubica en la Av. Alta Tensión 94, Torres de Potrero

Se ubica en la Av. Alta Tensión 94, Torres de Potrero Azcapotzalco – Parque Calpulli

Se ubica en la colonia El Rosario, Azcapotzalco

Se ubica en la colonia El Rosario, Azcapotzalco Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl

Lo encuentras en Isabel la Católica Benito Juárez Álamos, Álamos, Benito Juárez

Lo encuentras en Isabel la Católica Benito Juárez Álamos, Álamos, Benito Juárez Coyoacán – Parque de la Consolación

Este espacio se localiza en esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta Úrsul

Este espacio se localiza en esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta Úrsul Cuajimalpa – Deportivo Morelos

Está en Av. José María Castorena 84, Rosa Torres, Cuajimalpa de Morelos

Está en Av. José María Castorena 84, Rosa Torres, Cuajimalpa de Morelos Gustavo A. Madero - Cancha Campos Revolución

El paseo nevado lo encontrarás en Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero

El paseo nevado lo encontrarás en Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero Iztacalco - Deportivo Leandro Valle

Se ubica en la colonia Agrícola Oriental

Se ubica en la colonia Agrícola Oriental Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres

Lo encuentras en esquina Av. de las Torres y, Reforma Democrática s/n, Reforma Política, Iztapalapa

Lo encuentras en esquina Av. de las Torres y, Reforma Democrática s/n, Reforma Política, Iztapalapa Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel

Se ubica en la Av. Ojo de Agua 145, Ampliación Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, La Magdalena Contreras

Se ubica en la Av. Ojo de Agua 145, Ampliación Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, La Magdalena Contreras Miguel Hidalgo - Parque Tacuba

Está en calle Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo

Está en calle Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo Milpa Alta - Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl

Localizado en calle Guadalupe Victoria Sur 12100 San Antonio Tecómitl

Localizado en calle Guadalupe Victoria Sur 12100 San Antonio Tecómitl Tláhuac – Bosque de Tláhuac

Está en Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo, Tláhuac

Está en Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo, Tláhuac Tlalpan – Deportivo Independencia

La dirección es Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 3ra Secc, Tlalpan, 14250

La dirección es Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 3ra Secc, Tlalpan, 14250 Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes

Se ubica en Penitenciaria 252, Penitenciaría, Venustiano Carranza, 15350

Se ubica en Penitenciaria 252, Penitenciaría, Venustiano Carranza, 15350 Xochimilco – Deportivo San Gregorio Atlapulco

La dirección es esquina Avenida Chapultepec, Adolfo López Mateos, San Juan Moyotepec

Historias recomendadas:

EPP