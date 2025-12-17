¿Tus Vecinos No se Organizaron? Fechas y Ubicación de las Posadas Comunitarias en CDMX
Las posadas comunitarias se llevarán a cabo en las alcaldías de la CDMX, estos son los horarios y ubicaciones para que no te pierdas ninguna
Si aún no te han invitado a alguna y quieres asistir, es momento de que te lances a las posadas comunitarias para celebrar la Navidad 2025 en la CDMX; estarán disponibles en las alcaldías de manera gratuita.
El último periodo del año es especial, debido a que significa una época de reunión y celebración. Las posadas son fiestas representativas que se llevan a cabo 9 días antes de la Navidad, por lo que el gran cierre es el 24 de diciembre.
La tradición de las posadas llegó con la Conquista, cambiando la de los aztecas, quienes celebraban durante el mes de Panquetzaliztli (diciembre) la llegada de su dios Huitzilopochtli, la cual empezaba el 6 de diciembre y duraba 20 días.
En ese entonces colocaban banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal.
Pero con la llegada de los españoles, cambiaron esas prácticas y se establecieron los festejos que llamaron "misas de aguinaldo", donde se leían pasajes bíblicos y se hacían pastorelas. Por supuesto, daban un presente a los asistentes: el aguinaldo.
Con el paso del tiempo, las posadas dejaron las iglesias y se trasladaron a los patios de las viviendas, donde los vecinos se reúnen para rezar, compartir alimentos, ponche calientito y romper la piñata.
¿Dónde serán las posadas comunitarias 2025 en CDMX?
Para preservar las tradiciones, las autoridades capitalinas establecieron puntos fijos donde se realizarán las posadas comunitarias. La idea es generar un ambiente de paz y colaboración entre los habitantes de cada demarcación.
Además, no solo será el proceso de hacer el recorrido con las velitas para pedir posada o romper la piñata, ya que habrá actividades culturales para hacerlas todavía más memorables.
Por lo tanto, habrá presentaciones de teatro, cuentacuentos, danza y música.
Toma nota, ya que serán 37 posadas comunitarias que se llevarán a cabo del 19 al 23 de diciembre en un horario de 16:00 a 18:00 horas. Estas son las ubicaciones:
- Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero
Se ubica en la Av. Alta Tensión 94, Torres de Potrero
- Azcapotzalco – Parque Calpulli
Se ubica en la colonia El Rosario, Azcapotzalco
- Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl
Lo encuentras en Isabel la Católica Benito Juárez Álamos, Álamos, Benito Juárez
- Coyoacán – Parque de la Consolación
Este espacio se localiza en esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta Úrsul
- Cuajimalpa – Deportivo Morelos
Está en Av. José María Castorena 84, Rosa Torres, Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero - Cancha Campos Revolución
El paseo nevado lo encontrarás en Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero
- Iztacalco - Deportivo Leandro Valle
Se ubica en la colonia Agrícola Oriental
- Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres
Lo encuentras en esquina Av. de las Torres y, Reforma Democrática s/n, Reforma Política, Iztapalapa
- Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel
Se ubica en la Av. Ojo de Agua 145, Ampliación Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo - Parque Tacuba
Está en calle Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo
- Milpa Alta - Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl
Localizado en calle Guadalupe Victoria Sur 12100 San Antonio Tecómitl
- Tláhuac – Bosque de Tláhuac
Está en Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo, Tláhuac
- Tlalpan – Deportivo Independencia
La dirección es Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 3ra Secc, Tlalpan, 14250
- Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes
Se ubica en Penitenciaria 252, Penitenciaría, Venustiano Carranza, 15350
- Xochimilco – Deportivo San Gregorio Atlapulco
La dirección es esquina Avenida Chapultepec, Adolfo López Mateos, San Juan Moyotepec
