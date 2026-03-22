Dan 60 Años de Prisión a Exprofesor por Violación Equiparada Agravada Contra Una Adolescente

Un exprofesor de secundaria fue condenado a 60 años de prisión por el delito de violación equiparada agravada, tras acreditarse que cometió abusos sexuales en contra de una adolescente en al menos cinco ocasiones.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron a partir de septiembre de 2015, cuando se inició la investigación correspondiente. El sentenciado, identificado como Omar Vázquez Sánchez, se desempeñaba como docente en la Secundaria Técnica 45 “Ignacio Manuel Altamirano”, ubicada en la colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

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Acreditan plena responsabilidad

Durante el proceso penal se presentaron pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad del ex servidor público en los delitos cometidos en agravio de la víctima.

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, estuvo a cargo de la investigación y judicialización del caso.

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