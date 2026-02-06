Detienen a Falsos Trabajadores de Limpia que Asaltaron Casa en San Juan De Aragón, CDMX

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer a través de sus redes sociales hoy 6 de febrero de 2026, que fueron detenidos en Iztacalco los sujetos disfrazados de trabajadores de limpia que sometieron a dos mujeres en una vivienda de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la denuncia por el robo a una vivienda en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron, en @IztacalcoAl, a cinco personas presuntamente relacionadas con los hechos.



De acuerdo con las indagatorias,…

¿Cuántas personas fueron detenidas en robo de falsos trabajadores de limpia?

Integrantes de banda dedicada a robo de viviendas en el norte de la CDMX, e vestían de falsos trabajadores de limpia. Foto: X @PabloVazC

Al menos cinco personas que participaron en el robo fueron arrestadas por policías de la CDMX, se trata de una familia que se dedica al robo a casa habitación. En el breve comunicado donde se mostraron imágenes de los detenidos se compartió el siguiente mensaje:

Seguimos con las investigaciones para detener a todas las personas involucradas en este evento. No habrá impunidad

¿Cómo fueron detenidos los falsos trabajadores de limpia de la CDMX?

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos son probables integrantes de una célula delictiva conformada por familiares que se dedica al robo a casa habitación y al narcomenudeo en la zona norte de la CDMX.

¿Qué encontró la Policía de la CDMX a la familia de falsos trabajadores de limpia?

Artículos confiscados a falsos trabajadores de limpia que robaban casas en norte de la CDMX. Foto: X @PabloVazC

Durante la detención se aseguraron dosis de droga

Teléfonos celulares

Dos camisolas y un pantalón color naranja que usan trabajadores de limpia.

¿Cómo fue el robo que se hizo viral del falsos trabajadores de limpia en casa de la GAM?

El 3 de febrero de 2026, un hecho de violencia trastocó la seguridad de una familia en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero: Sujetos que aparentaban ser trabajadores de limpieza de la Ciudad de México (CDMX) amagaron a una mujer, ingresaron a su domicilio, la encañonaron a ella y a su mamá y se robaron diversas pertenencias.

El 4 de febrero de 2026, en entrevista exclusiva con N+ FORO, las víctimas narraron cómo sucedió el asalto y cómo ocurrió a plena luz del día.

Cámaras de vigilancia grabaron el asalto

El asalto quedó grabado en cámaras de vigilancia tanto en el exterior como en el interior del domicilio; en las imágenes se pudo observar a dos sujetos vestidos de trabajadores de limpieza del Gobierno capitalino, quienes se encontraban frente a la casa barriendo la acera.

Sin embargo, cuando una mujer llegó directamente para ingresar a su casa, los hombres la amagaron e ingresaron al inmueble. Primero entraron al patio donde tiraron las escobas que traían y después se metieron hasta la sala, donde estaba la señora Isabel, mamá de María Fernanda.

Así ocurrió el asalto en casa en GAM

La señora Isabel narró ante las cámaras de N+ FORO que su hija iba llegando de trabajar, y cuando abrió la puerta para entrar a la casa, los sujetos que estaban barriendo la metieron y también ellos ingresaron.

Adentro empieza todo, la encañonan, venían armados, eran tres. La encañonan y yo trato de salir a defender a mi hija, salí con algo para golpearlos, pero ellos amenazaron a mi hija con la pistola y tuve que soltarlo (el objeto). Nos dijeron que nos sentáramos, que nos amarráramos, mi hija me amarró a mí y ya el otro tipo amarró a mi hija. Y dos de ellos se subieron directamente a esculcar las habitaciones.

De acuerdo con los testimonios, primero ingresaron los dos sujetos vestidos de trabajadores de limpieza y atrás de ellos entró otro sujeto. Pero además se presume la participación de un cuarto que esperaba afuera a sus cómplices en motocicleta.

¿Qué se robaron?

Según lo que indicó la mamá de la joven, los ladrones se llevaron alhajas, relojes, dinero, perfumes y hasta el teléfono de la casa.

Y aunque aún no han podido determinar qué más se robaron, los sujetos también hurtaron la camioneta de su hija, aunque fue localizada y recuperada más tarde.

“Los delincuentes se dieron a la fuga, dejaron la camioneta abandonada (…) ellos huyeron hacia el Estado de México y la camioneta la dejaron ahí, entonces ahí fue donde la recuperaron”, contó la señora Isabel.

Añadió que el hecho ocurrió a plena luz del día, en una calle muy transitada, por lo que luego de manifestar su preocupación, dijo que acudirán a levantar las denuncias para que se haga justicia.

Vamos a levantar las denuncias correspondientes para que se haga justicia, para que los encuentren, porque hoy me tocó a mí, al rato a otro y a otro y a otro y estas personas no paran.

El testimonio de María Fernanda

María Fernanda, por su parte, contó que los sujetos le preguntaron en qué trabajaba y cuánto dinero tenía en sus cuentas bancarias.

Sobre el momento del atraco, reiteró que le dieron cinchos para amarrar a su mamá y dijo que dos sujetos subieron a las habitaciones y uno más se quedó abajo con ellas, encañonándolas.

La mujer además expuso que el sujeto le dijo que estaba muy bonita y luego habría intentado desabrocharse el pantalón, pero su mamá le advirtió que ya habían dado parte a las autoridades y ya iban en camino.

Los sujetos le hicieron el señalamiento directo de que regresarían en otra ocasión, según lo que narró.

