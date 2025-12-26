Detienen a Asaltante de Tiendas en Iztapalapa: Así Robaba ‘El Tuxpan’

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un presunto asaltante de tiendas en la alcaldía Iztapalapa. Te decimos cómo robaba 'El Tuxpan'.

Sergio ‘N’, alias 'El Tuxpan’, de 33 años, se encuentra relacionado con al menos cinco robos a la misma cadena de tiendas, cometidos en la alcaldía Iztapalapa; al sujeto ya se le daba seguimiento a través de recorridos de reconocimiento en diferentes colonias, asimismo con las visitas diarias a los establecimientos.

Cabe destacar que el detenido cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, tres ocasiones en el año 2020 y una en el año 2022 por robo, y en el año 2025 por delitos contra la salud, además de cuatro presentaciones ante el agente del Ministerio Público.

Noticia relacionada: Detienen a Presunto Responsable de Asesinato de Vendedora en Ecatepec.

Así operaba 'El Tuxpan'

Tras atender un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, personal de la SSC de la Ciudad de México, detuvo a un sujeto señalado como quien, al parecer, amagó con pistola a la encarada de una tienda de conveniencia en la alcaldía Iztapalapa, y quien está posiblemente relacionado con dos asaltos a dos negocios, ocurridos el 21 del mes en curso, en las colonias Leyes de Reforma y Central de Abasto, en la misma demarcación.

Mientras los efectivos policiales realizaban sus funciones de seguridad, prevención y vigilancia en calles de la colonia Santa María Aztahuacán, fueron informados por los monitoristas del C2 Oriente, de una alarma activada al interior de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce del Eje 6 avenida De las Torres y la calle 20 de Noviembre, por lo que acudieron de inmediato al lugar.

En el sitio, los policías observaron al interior del local a un sujeto que agredía verbalmente y amagaba con un objeto con las características de una pistola a la cajera, fue entonces que, con las precauciones del caso se acercaron y en una rápida acción, mediante los comandos de voz le ordenaron que se detuviera.

De inmediato lo detuvieron y le realizaron una revisión preventiva, en la que le aseguraron:

Una réplica de arma de fuego, cuatro cajas de cigarros, dos teléfonos celulares con dos accesorios, un dispositivo para pago de peajes y dinero en efectivo.

En ese momento, los objetos asegurados y la cantidad de dinero en efectivo, fueron reconocidos por la mujer que fue resguardada por los uniformados, como propiedad del negocio, y quien pidió apoyo para presentar la denuncia formal en su contra.

Por lo anterior, los policías detuvieron a Sergio ‘N’, alias 'El Tuxpan’, quien fue presentado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar