Detienen a ‘El Tío’, Vinculado con ‘La Anti Unión’ y Relacionado con Asesinato en el Centro CDMX

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, se informó la detención de Jonathan 'N', alias 'El Tío', integrante del grupo delictivo 'La Anti Unión', relacionado con un asesinato en la zona Centro de la Ciudad de México (CDMX).

Se sabe que ‘El Tío’ forma parte de un grupo delictivo que opera en la zona centro y está implicado en un evento de disparos de arma de fuego, donde una persona perdió la vida, el pasado 24 de junio de 2024, en la calle Hortelanos, de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

¿Cómo fue la detención de El Tío?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, cuando observaron que en el cruce de las calles Mineros y Alfarería, un sujeto ('El Tío') manipulaba lo que parecían ser bolsas plásticas como las utilizadas para empaquetar droga, por lo que de inmediato se aproximaron al sitio para verificar la situación.

Con las medidas necesarias del caso, se acercaron y le indicaron que le realizarían una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron:

100 bolsas de plástico con un vegetal verde y seco con las características de la marihuana.

30 envoltorios de papel con una sustancia sólida color blanco similar a la cocaína.

30 gramos de fragmentos de piedra color blanco azulado con las características de la metanfetamina.

Dinero en efectivo y un teléfono celular.

Droga y dinero asegurado a Jonathan 'N', alias 'El Tío'. Foto: SSC

Por lo anterior, los policías detuvieron a Jonathan 'N', alias 'El Tío', de 33 años de edad, y junto con la aparente droga asegurada, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. El detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

Con información de N+

