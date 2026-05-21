Detienen a Hombre que Disparó al Aire sobre Avenida Reforma Frente a la Fiscalía Especializada

El secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez informó que compañeros de la SSC detuvieron al presunto responsable de realizar disparos al aire el pasado 17 de mayo, mientras circulaba por Av. Paseo de la Reforma a bordo de una motocicleta.

"Ya fue puesto a disposición de la Fiscalia CDMX para continuar con las investigaciones que nos permitan detener a todos los involucrados en los hechos".

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Además, indicó que se le aseguraron más de 180 dosis de aparente droga, un arma de fuego corta, una motocicleta y dinero en efectivo

Hombre disparó al aire en Avenida Reforma

La SSC indicó que, tras una denuncia realizada en redes sociales donde se observa a una pareja que viaja a bordo de una motocicleta y uno de sus tripulantes realiza detonaciones al aire en Paseo de la Reforma, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro, realizaron un cerco virtual, el análisis de las imágenes y trabajos de investigación.

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Fue así que, identificaron las características de la motocicleta y del conductor, el cual se dirigió a calles de la alcaldía Venustiano Carranza, por ello implementaron un despliegue operativo con vigilancias fijas, móviles y discretas en distintas zonas.

Al realizar un patrullaje en la colonia Aquiles Serdán, sobre la avenida Oceanía, observaron la motocicleta a la que daban seguimiento y a un joven a bordo, quien manipulaba un objeto similar a una pistola, por lo que se acercaron y le marcaron el alto, sin embargo puso en marcha la unidad y avanzó unos metros hasta que fue interceptado.

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