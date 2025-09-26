Cae Integrante de La Unión Tepito, Señalado por Extorsionar a Comerciantes en el Barrio Bravo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero a Oscar Giovanni ‘M’ de 31 años de edad, alias 'El Topo' o 'El Renato', quien forma parte del grupo delictivo 'La Unión Tepito'.

Según los primeros reportes, “El Topo” o “El Renato”, se dedicaba a extorsionar a comerciantes de las calles: Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña, en la zona centro de la CDMX, en llamado Barrio Bravo de Tepito.

Se sabe que Oscar Giovanni 'N' era colaborador directo de 'El Manzanas', uno de los presuntos líderes de 'La Unión Tepito', quienes difunden en sus redes sociales imágenes portando armas de fuego.

Noticia relacionada: B King y Regio Clown: Unión Tepito y Familia Michoacana Habrían Participado en el Asesinato

¿Cómo fue la detención?

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban trabajos de investigación en la avenida Eduardo Molina, de la colonia Constitución de la República, cuando observaron a un sujeto, Oscar Giovanni ‘M’, a bordo de una motoneta mientras manipulaba una bolsa con hierba verde.

De inmediato le cerraron el paso y tras identificarse como personal de la SSC le solicitaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron:

101 bolsitas con posible marihuana

300 gramos de la misma hierba a granel

63 envoltorios con aparente cocaína

48 bolsitas con la misma sustancia

Una bolsa con posible crystal

Un teléfono celular

Dinero en efectivo y un vehículo

Oscar Giovanni ‘M’, alias 'El Topo' o 'El Renato', junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, está acusado de robo, homicidio, secuestro, narcomenudeo, entre otros delitos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

