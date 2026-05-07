Este jueves, 7 de mayo de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Eliezer José ‘N’, originario de Venezuela, presunto integrante del grupo delictivo 'Los Malportados'.

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó que en la alcaldía Azcapotzalco, elementos detuvieron al hombre de origen venezolano de 20 años, en posesión de:

Un arma de fuego corta y aparente droga.

#Importante | Resultado de los patrullajes preventivos y de seguridad implementados en @AzcapotzalcoMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Eliezer José "N", probable integrante de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a la extorsión y el narcomenudeo.



Fue detenido… pic.twitter.com/0Pf1cHvJ4Z — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 7, 2026

Se sabe Eliezer José ‘N’ forma parte del grupo delictivo, Los Malportados", dedicado principalmente al halconeo y homicidio de integrantes de células antagónicas.

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¿Cómo fue la detención de Eliezer?

Los policías realizaban un recorrido en la colonia Las Trancas, cuando al llegar a la calle Totonacas en Azcapotzalco, observaron a los tripulantes de una motocicleta que actuaban de manera inusual y, al ver su presencia, trataron de esconder un objeto entre sus ropas.



Para descartar la probable comisión de un delito, los oficiales les marcaron el alto, sin embargo, el conductor aceleró la marcha, mientras que el otro comenzó a correr por lo que se inició con su persecución pie a tierra, se trataba del venezolano.



En su intento de escapar, Eliezer José ‘N’ subió a la azotea de una vivienda en la misma calle y se introdujo a una habitación donde amagó a los inquilinos con una pistola para esconderse; en ese momento y en una rápida acción, con autorización de otros habitantes, los policías que lo perseguían ingresaron y resguardaron a los ciudadanos de 18 y 63 años de edad.



En tanto, detuvieron al venezolano, a quien en una revisión preventiva le hallaron un arma de fuego corta color café, con su cargador abastecido con 16 cartuchos útiles, de la que no comprobó la legal portación y 13 bolsitas con una piedra transparente parecida al crystal.

Eliezer José ‘N’, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

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Con información de N+

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