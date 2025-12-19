Discusión Familiar Termina en Tragedia en CDMX: Muere Hombre al Caer del Quinto Piso
Esto es lo que se sabe sobre la discusión familiar que terminó en tragedia en la colonia Obrera, en CDMX
Autoridades de Ciudad de México (CDMX) informaron hoy, 19 de diciembre de 2025, que una discusión familiar terminó en tragedia; esto es lo que se sabe sobre la muerte de un hombre luego de caer de un quinto piso, en un inmueble de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Qué pasó en la colonia Obrera?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el padrastro de un joven de 18 años de edad discutió con su madre y luego se habría arrojado por la ventana de un edificio departamental, ubicado en la calle Diagonal 20 de Noviembre, en la colonia Obrera.
La SSC detalló, en una tarjeta informativa, que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron por la caída de una persona en Diagonal 20 de Noviembre, por lo que policías de CDMX pidieron auxilio a los servicios de emergencia.
Al llegar los paramédicos, determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que las autoridades acordonaron y resguardaron el área.
Servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX fueron los encargados del levantamiento del cuerpo y de las investigaciones correspondientes.
Mapa de la calle Diagonal 20 de Noviembre, en la colonia Obrera
