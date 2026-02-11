¿Doble No Circula Mañana 12 de Febrero 2026 por Contingencia? Así Aplica en CDMX y Edomex

Hay muy mala calidad del aire en el Valle de México, lo cual incrementa las posibilidades de que se active la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula del jueves 12 de febrero de 2026, y acá te decimos cómo funciona la restricción mañana en CDMX y Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México reportaron que hay alerta por altos niveles de contaminación, lo cual se tenía pronosticado debido al clima por cielo despejado con radiación solar intensa y continua.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula mañana, el cual afecta a más carros de lo habitual y si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

¿Activan Doble Hoy No Circula 12 de febrero 2026?

El Índice de calidad del aire va de aceptable a mala en todas las estaciones ubicadas en la CDMX y Edomex por presencia de ozono y partículas PM2.5 y PM10, y debido a que las condiciones climáticas no favorecen a la dispersión de los contaminantes, es posible que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula para este jueves. En este caso se aplicará así:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placas 1 y 2

Sin embargo, se recomienda estar pendiente de la información de este organismo en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula jueves 12 de febrero 2026?

En caso de que no se active la contingencia ni el Doble No Circula, el programa de restricción vehicular operará de forma normal mañana 12 de febrero, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1, engomado VERDE , terminación de placas 1 y 2

, terminación de placas Holograma 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

La multa por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Sedema.

El Hoy No Circula jueves 12 de febrero comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que en dicho horario los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México.

