¿Hay Doble Hoy No Circula 4 de Febrero 2026? Hologramas y Placas Castigados en CDMX y Edomex

El Valle de México continúa presentando una mala calidad del aire, por lo que ante la posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, en N+ te decimos cómo aplica el programa de restricción vehicular este miércoles 4 de febrero de 2026 y qué placas y hologramas están castigados y no deben salir a las calles de la CDMX y Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México siguen en alerta debido a los altos niveles de contaminación, por lo que en una nota previa te explicamos cómo operó el Hoy No Circula este martes.

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros de lo habitual y si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

¿Habrá Doble Hoy No Circula 4 de febrero 2026?

El Índice de calidad del aire va de aceptable a mala en la mayoría de las estaciones ubicadas en la CDMX y Edomex por presencia de partículas PM2.5 y PM10. Sin embargo, luce similar que en días pasados, por lo que todo indica que CAMe no decretara la Fase 1 de contingencia ambiental, ni el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, se recomienda estar pendiente de la información de este organismo en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares. En caso de que se aplique el programa doble este miércoles, así aplicará:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4

¿Cómo aplica el Hoy No Circula miércoles 4 de febrero 2026?

Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que habrá Doble Hoy No Circula, el programa de restricción vehicular operará de forma normal este 4 de febrero, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4

Holograma 2, engomado ROJO, terminación de placas 3 y 4

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula 2026?

La multa por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

El Hoy No Circula miércoles 4 de febrero comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que en dicho horario los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México.

