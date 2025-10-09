El Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México, se recupera gracias a las lluvias de la actual temporada. Te decimos dónde están las presas que lo abastecen.

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hasta el pasado 6 de octubre, las principales presas del Sistema Cutzamala tenían el 93.10% de almacenamiento, estas son:

Villa Victoria: Al 94.26% de su capacidad, al registrar 175.069 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 93.31% de su capacidad, al registrar 368.012 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 91.62% de su capacidad, al registrar 185.440 millones de metros cúbicos de agua.

¿Dónde están las presas que abastecen al Sistema Cutzamala?

El Sistema Cutzamala es considerado una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, de acuerdo con el Gobierno de México, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema hídrico se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México. Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México. El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales que operan con normalidad.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento:

Tuxpan, en Michoacán.

Ixtapan del Oro, en el Estado de México.

Colorines, en el Estado de México.

Mientras que 4 presas son derivadoras:

El Bosque, en Michoacán.

Valle de Bravo, en el Estado de México.

Villa Victoria, en el Estado de México.

Chilesdo, en el Estado de México.

