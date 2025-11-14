¿En Dónde Habrá Protestas de Estudiantes de la UNAM Hoy? Esto Piden

Estudiantes organizados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) saldrán a marchar hoy, 14 de noviembre de 2025, en N+ te contamos cuáles son sus razones, a qué hora empieza la marcha y dónde se llevará a cabo.

Diversos colectivos convocaron a la marcha pacífica, la cual busca visibilizar problemas que llevan años sin respuesta por parte de las autoridades educativas.

¿A qué hora inicia la marcha estudiantil de la UNAM?

La movilización comenzará a las 12:00 horas, su punto de reunión en la escultura Los Bigotes, ubicada en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), hasta el momento no se ha establecido el destino final, aunque no descartan que la marcha se dirija hacia Rectoría, donde podrían realizar un mitin para reiterar sus exigencias.

¿Cuáles son los motivos de la protesta?

La convocatoria está encabezada por integrantes de la Facultad de Artes y Diseño (FAD), quienes expresaron la necesidad de atender una serie de demandas relacionadas con seguridad, transparencia y calidad académica, entre ellas:

Condiciones dignas dentro de la facultad.

Mayor seguridad y políticas efectivas para prevenir el acoso.

Transparencia en el uso del presupuesto y en los procesos administrativos.

Mejoras en infraestructura y servicios.

Diálogo directo y resolutivo con autoridades universitarias.

Obtención de la acreditación oficial de la licenciatura, indispensable para que las y los egresados puedan acceder a programas de posgrado.

Colectivos como En Llamas, Corazones Negros, Artistas Emergentes y Tlacuachas Moradas del Sur manifestaron su apoyo a la movilización. Cabe señalar que otros planteles de la UNAM como la Facultad de Arquitectura se mantiene en paro porque piden respuesta a su directora y autoridades educativas luego de la muerte de un estudiante. Entre sus exigencias, la comunidad estudiantil solicita atención a la salud mental y se expresaron en contra de la sobre exigencia.

