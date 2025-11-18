Empresarios Piden “Firmeza y Cero Impunidad” ante Marchas en CDMX como la de la Generación Z  

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) pidió “firmeza y cero impunidad” ante marchas en la capital del país, como la de la Generación Z.

Mediante un comunicado, la Canaco CDMX indicó que el llamado ‘Bloque Negro” ha aparecido en diversas manifestaciones generado actos de violencia, sin que tengas consecuencias legales.

El llamado Bloque Negro se ha apoderado del protagonismo con actos de violencia en todo tipo de manifestaciones y marchas en la Ciudad de México sin tener, hasta hoy, consecuencias legales que frenen el vandalismo y el daño a comercios y establecimientos de servicios de la capital.

El sector empresarial destacó el modus operandi del grupo que "aparentemente se infiltra en todas y cada una de las manifestaciones", y que el pasado sábado volvió a ser el de la violencia, que "además desvirtúa el verdadero sentido de la libre expresión en las marchas".

Canaco pide catigo para quienes saquearon y robaron joyerías el 2 de octubre

La Canaco indicó que durante la manifestación de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, nuevamente se generó un desbordamiento violento y de provocación en donde debe haber efectos legales para sus perpetradores, así como sanciones, en los casos en los que se comprueben excesos por parte de la autoridad policial.

Se llevaron a cabo detenciones que desde nuestro punto de vista marcan un camino basado en la legalidad, pero recordamos que aún siguen libres y sin consecuencias los delincuentes que, aprovechando la marcha del 2 de octubre, saquearon y robaron joyerías del Centro Histórico.

Canaco CDMX destacó que sigue pendiente de respuesta oficial su petición de otorgar créditos fiscales a empresarios de la zona que registran pérdidas económicas por cierre de establecimientos con motivo de las movilizaciones, además de los daños materiales en los casos de vandalismo.

