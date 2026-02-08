Encuentran a Cocodrilo "Echándose un Chapuzón" en Lago de Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco

Lo que parecía un domingo cualquiera en el Parque Tezozómoc terminó con una escena poco común: un pequeño cocodrilo tomando el sol en pleno lago. El inesperado avistamiento activó la movilización de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyos elementos acudieron al parque de Azcapotzalco para rescatar al reptil y ponerlo a salvo.

VIDEO: Cocodrilo Nadando Sorprende en Playas de Tenacatita, en Jalisco

Los oficiales fueron alertados sobre la presencia del ejemplar en un lago situado al interior del parque, en la calle Manuel Salazar, colonia Prados del Rosario, por lo que se movilizaron de inmediato al lugar. Al arribar, se entrevistaron con personal del parque, quienes confirmaron haber observado al reptil dentro del cuerpo de agua.

¡A buscarlo!

Ante ello, los elementos especializados abordaron una lancha e iniciaron un recorrido de búsqueda, logrando ubicar al animal sobre un tronco dentro del lago. Tras realizar las maniobras correspondientes de contención y rescate, confirmaron que se trataba de un cocodrilo de la especie moreletii.

Emiten Alerta por Cocodrilo en Manzanillo y Nevado y Volcán de Fuego de Colima Registran Nieve

El ejemplar fue resguardado en un contenedor especial y trasladado a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde será valorado por un médico veterinario zootecnista y posteriormente canalizado a las autoridades competentes.

La SSC informó que su personal cuenta con la capacitación necesaria para atender situaciones de riesgo y realizar acciones de rescate y protección de fauna en la Ciudad de México, por lo que exhortó a la ciudadanía a solicitar apoyo al oficial más cercano ante cualquier emergencia.

Historias recomendadas:

México Envía 814 Toneladas de Ayuda Humanitaria a Cuba desde Veracruz

Clima en México: ¿En Dónde Lloverá Mañana, 9 de Febrero 2026?