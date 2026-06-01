Cartel del Flow Fest 2026: Artistas en el Line-Up Completo y Fechas de Preventa de Boletos

El Coca-Cola Flow Fest 2026 reveló oficialmente su cartel y promete una de sus ediciones más grandes hasta ahora, con Anuel AA, Tito Double P, Grupo Frontera, Ozuna y Kali Uchis como algunos de los artistas principales.

Los fans del reguetón y la música urbana ya pueden comenzar la cuenta regresiva, pues el Coca-Cola Flow Fest 2026 confirmó su regreso a la Ciudad de México con dos días llenos de música, baile y algunos de los nombres más importantes del género.

En conferencia de prensa se dio a conocer el line-up completo del Flow Fest 2026, así como las fechas de preventa de boletos para quienes quieran asegurar su lugar en el festival.

¿Cuándo y dónde será el Flow Fest 2026?

La próxima edición del Coca-Cola Flow Fest se realizará los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

El festival volverá a reunir a grandes representantes del reguetón, trap latino, música urbana y nuevos talentos que se han posicionado en plataformas digitales.

Cartel completo del Flow Fest 2026: ¿Qué artistas estarán?

El cartel del Flow Fest 2026 tendrá una mezcla de leyendas del género urbano, artistas del momento y nuevas propuestas. Entre los nombres principales se encuentran:

Sábado 28 de noviembre

Anuel AA

Tito Double P

Chencho Corleone

Manuel Turizo

Ñengo Flow

Zion

El Bogueto

Tokischa

Kevin Roldán

Kapo

Clave Especial

Noriel

Uzielito Mix

C.R.O

Eme Malafe

Legallyrxx

Six Sex

Sinaka

Tobal MJ

Loyalty

Seven Kayne

Ivy Wavy

DJ Blass

Sandunguero MX

Natt Calma

Lauty Gram

Denna La Porri

Flyckya

Chzter

Ikoniko

Pepo Mix

Lucas Gael

Maracuyá

Daizak

Yurgens

DJ Jishi

Además, el sábado tendrá como invitado especial a Grupo Frontera.

Domingo 29 de noviembre

Ozuna

Kali Uchis

Yandel Sinfónico

Trueno

Tito El Bambino

Farruko

Dei V

Alleh

J Álvarez

FloyyMenor

Yan Block

Kybba

YSY A

Omar Camacho

Martinwhite

Kidd Voodoo

Lencho

Alanis Yuki

A.Chal

Doony Graff

Jezz

Pablito Mix

Low Clika

Novato El Flow

Cael Roldan

Robot95

Tuli Acosta

Jey F

El Gudi & Oviña

Rivva

Plastiko V

Mila

Jozze

Dam Dam

DJ Freshly

Jose Alatorre

Mike Anyway

Zunami Presentan El Pluhh

BVBA VBS

Como cierre especial, el domingo contará con Justin Quiles junto a Lenny Tavárez, quienes presentarán su proyecto Superarte.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para Flow Fest 2026?

La venta de boletos del Coca-Cola Flow Fest 2026 se realizará a través de Ticketmaster con diferentes etapas:

Venta Beyond: 2 de junio a las 9:00 AM

Preventa Priority: 3 de junio a las 9:00 AM

Preventa Banamex: 4 de junio a las 2:00 PM

Venta General: 5 de junio a las 2:00 PM

Además, habrá opción de 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de 3 mil pesos mexicanos.

Por ahora, los precios oficiales de los abonos para el Flow Fest 2026 todavía no han sido revelados, pero se espera que sean anunciados próximamente.