Muere a los 39 Años Querido Integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán

Falleció Ángel López Jiménez, violinista y cantante del Mariachi Vargas de Tecalitlán, a los 39 años tras una lucha contra el cáncer.

muere-angel-lopez-jimenez-integrante-mariachi-vargas-tecalitlan-39-anosrazones-retiro-polemicaFoto: Facebook Oficial Mariachi Vargas de Tecalitlán

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El Mariachi Vargas de Tecalitlán está de luto. Falleció Ángel López Jiménez, violinista y cantante, a los 39 años tras luchar contra el cáncer. Su legado musical perdurará.

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