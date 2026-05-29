Muere a los 39 Años Querido Integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán

El mundo de la música mexicana está de luto. Ángel López Jiménez, violinista y cantante del legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán, murió a los 39 años tras enfrentar una batalla contra el cáncer, enfermedad por la que en meses recientes familiares, amigos y seguidores impulsaron campañas para ayudar a cubrir sus tratamientos médicos.

La noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde destacaron el talento y la trayectoria del músico, a quien describieron como un integrante fundamental del mariachi. “Hoy la música mexicana y la familia del Mariachi Vargas de Tecalitlán visten de luto”, expresaron sus compañeros al despedirlo.

¿Quién era Ángel López?

Ángel López Jiménez nació el 28 de abril de 1987 en San Luis Potosí y formó parte de una de las agrupaciones más importantes de la música tradicional mexicana. Además de su labor como violinista, también se desempeñó como cantante dentro del conjunto, ganándose el cariño de colegas y seguidores por su entrega sobre los escenarios.

Su lucha contra el cáncer

Durante los últimos meses, el músico enfrentó un complicado diagnóstico de cáncer que requirió tratamientos especializados y costosos. Ante la situación, familiares y amigos lanzaron campañas de apoyo para recaudar fondos y ayudar a cubrir gastos médicos, hospitalarios y medicamentos.

De acuerdo con los mensajes difundidos por sus seres queridos, Ángel era padre de tres hijos y continuó luchando por su salud hasta el final. Apenas unos días antes de su fallecimiento, su esposa agradeció públicamente las muestras de solidaridad y apoyo recibidas durante el proceso.

El adiós del Mariachi Vargas

Tras confirmarse su muerte, el Mariachi Vargas de Tecalitlán expresó sus condolencias a familiares y amigos, resaltando el legado artístico que deja dentro de la agrupación y de la música mexicana.

“Gracias por tanta música y por poner en alto el nombre de México”, señalaron en su despedida, destacando el virtuosismo y la pasión con la que Ángel López interpretó cada presentación.