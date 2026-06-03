¿Qué Pasó con Cristian Castro? Reprograma sus Conciertos en el Auditorio Nacional

Cristian Castro reprogramó sus conciertos de junio de 2026 en el Auditorio Nacional. Conoce por qué cambió las fechas, cuándo serán sus nuevos shows y qué pasará con los boletos.

cristian-castro-reprograma-conciertos-auditorio-nacional-nuevas-fechasFoto: GettyImages

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Cristian Castro reprograma sus conciertos en el Auditorio Nacional. Descubre las nuevas fechas y qué pasará con tus boletos.

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