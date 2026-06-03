¿Qué Pasó con Cristian Castro? Reprograma sus Conciertos en el Auditorio Nacional

Los fans de Cristian Castro tendrán que esperar un poco más para volver a cantar sus éxitos en vivo. El cantante mexicano anunció la reprogramación de sus próximos conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, los cuales estaban previstos para realizarse durante junio de 2026.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el equipo del intérprete de “Azul” y “Por Amarte Así” informó que las presentaciones no fueron canceladas, sino que tendrán nuevas fechas debido a ajustes relacionados con la gira.

¿Por qué Cristian Castro reprogramó sus conciertos en el Auditorio Nacional?

De acuerdo con la información compartida por el cantante, el cambio de fechas se debe a “complicaciones logísticas de la gira”, motivo por el que las presentaciones programadas originalmente para los días 15 y 16 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional fueron aplazadas.

Hasta el momento, Cristian Castro no ha dado más detalles sobre la situación.

Nuevas fechas de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Los conciertos del cantante fueron reprogramados para agosto de 2026 y se llevarán a cabo en el mismo recinto de la Ciudad de México. Las nuevas fechas quedan de la siguiente manera:

Concierto del 15 de junio - nueva fecha: 10 de agosto de 2026.

Concierto del 16 de junio - nueva fecha: 11 de agosto de 2026.

Los boletos adquiridos previamente seguirán siendo válidos para las nuevas presentaciones, por lo que los asistentes conservarán sus lugares y no deberán realizar ningún cambio adicional.

Cristian Castro continúa con su gira en 2026

La reprogramación llega como parte de la agenda de conciertos de Cristian Castro, quien ha tenido una serie de presentaciones durante 2026 con su gira, en la que interpreta algunos de los temas más populares de su carrera.

El cantante, considerado una de las voces más reconocidas de México, ha mantenido una fuerte conexión con el público mexicano gracias a canciones como “Lloviendo Estrellas”, “No Podrás” y “Nunca Voy a Olvidarte”.