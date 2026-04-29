Difunden Foto de Suegra de Carolina Flores Detenida en Venezuela y Alistan su Extradición.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Erika María "N", acusada de asesinar a Carolina Flores Gómez, y difundió la primera fotografía de la presunta feminicida, quien se encuentra bajo custodia en Venezuela.

Asimismo, la dependencia ministerial de la capital del país indicó que alista el proceso de extradición para que la mujer responda por el crimen cometido en un departamento en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

"La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país (Venezuela), en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México", se indicó en un comunicado.

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La mujer se mantuvo prófuga de la justicia al menos 13 días. Foto: FGJCDMX.

Las autoridades capitalinas indicaron que el arresto fue en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela.

"La Fiscalía CDMX agradece a las autoridades venezolanas, a la INTERPOL y a la FGR su apoyo en este caso", agregó.

Y reiteró que Erika María "N" es probable responsable del feminicidio de la exreina de belleza, de 27 años, quien fue asesinada a balazos el 16 de abril.

"Tras los hechos, la Fiscalía CDMX inició la investigación que permitió establecer su probable participación. Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente", señaló.

"Con esta orden y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla", abundó en una ficha informativa.

Al momento, no se han informado mayores detalles del arresto.

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ASJ