AICM Habilita Estacionamiento Alterno en el Estadio GNP por Obras, ¿Cómo Llegar?

Debido a obras y por la saturación de sus estacionamientos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez dio a conocer, a través de un comunicado, que puso a disposición de los usuarios un estacionamiento alterno. En N+ te decimos dónde está ubicado y cómo se puede llegar.

Video. Estacionamiento Alterno del AICM ¿Dónde se Ubica?

Video relacionado: Pasajeros Varados en AICM por Cancelaciones y Demoras de Vuelos a Estados Unidos

#ArptoBJinforma #AICMinforma

Nuestros estacionamientos tienen cupo limitado, por obras de remodelación.

Recuerda llegar con anticipación al aeropuerto.

Habilitamos un estacionamiento temporal en el estadio GNP, y de ahí te traemos en camiones del aeropuerto.

Más información: pic.twitter.com/RNmoqzt3ag — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 29, 2026

¿Dónde está el estacionamiento alterno del AICM?

El estacionamiento alterno del AICM se localiza en la puerta seis del Estadio GNP, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

¿Cómo se trasladarán usuarios del estacionamiento alterno al AICM?

Los usuarios que utilicen el estacionamiento alterno del AICM recibirán la opción de transporte gratis hacia las terminales del aeropuerto.

¿Cuál es el horario del estacionamiento alterno del AICM?

El estacionamiento alterno del AICM brindará servicio las 24 horas, hasta que exista otra indicación, se esta forma se busca facilitar la llegada de sus pasajeros a los vuelos programados.

Así se trasladarán usuarios desde el estacionamiento alterno al AICM

En el Estadio GNP se pondrá a disposición de los usuarios vehículos gratis para llevar a los viajeros a las instalaciones del AICM.

Llegada y salida se efectuará en la bahía de autobuses de la Terminal 2 del AICM.

También será posible utilizar gratis al aerotrén sin tener que mostrar pase de abordar.

¿Cuánto costará usar el estacionamiento alterno del AICM en Estadio GNP?

Utilizar las instalaciones del estacionamiento alterno del AICM en el Estadio GNP tendrá un precio de 40 pesos por hora, y un máximo de 350 pesos por día. Los vehículos de transporte serán identificados con la imagen del Grupo Aeroportuario.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

