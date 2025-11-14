Metro CDMX: ¿Qué Estaciones Siguen Cerradas Hoy 14 de Noviembre de 2025 y Cuál es el Motivo?

¿Vas rumbo a tu trabajo? Considera que hay estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro que siguen cerradas hoy, 14 de noviembre de 2025. En N+ te contamos los motivos y cuáles son para que tomes tus previsiones.

De acuerdo con el reporte del Metro CDMX hay una estación que se encuentra cerrada. Cabe señalar que el pasado 13 de noviembre de 2025, Pino Suárez y Allende estuvieron sin servicio de manera temporal.

Hasta el momento la única estación que está cerrada es la de Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2.

¿Cuáles son las alternativas para llegar a la zona centro?

Las estaciones alternativas que dan servicio normal y por medio de las cuales puedes llegar a la zona centro son las siguientes:

Las estaciones Pino Suárez, Bellas Artes y Allende de la Línea 2.

San Juan de Letrán de la Línea 8.

El cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la "Línea azul" continúa sin servicio debido a las protestas de maestras y maestros de la CNTE, quienes mantienen sus movilizaciones para este viernes.

Entre sus demandas piden la derogación de la Ley ISSSTE de 2007, así como mayor presupuesto en educación.

