Estaciones Cerradas Hoy del Metrobús y Metro CDMX: Aquí No Hay Servicio

La mañana de hoy, 1 de diciembre de 2025, hay estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús que no dan servicio, en N+ te compartimos en cuáles para que tomes tus precauciones y no se te haga tarde.

De acuerdo con información del director general del Metro, Adrián Ruvalcaba, la estación Zócalo no ofrece servicio de ascenso ni descenso. Por este motivo, se sugirió utilizar estaciones cercanas para ingresar a la zona centro de la capital. Entre las alternativas que puedes usar están las siguientes:

Pino Suárez (L1 y L2).

Allende (L2).

Bellas Artes (L2 y L8).

Hidalgo (L2 y L3).

Estaciones del Metrobús sin servicio hoy

En el caso del Metrobús también se reportaron cierres en estaciones de distintas líneas. Las que permanecen fuera de operación este lunes son:

Nápoles de la Línea 1.

Iztacalco, Línea 2.

Oriente 101 y Río Consulado, Línea 5 con dirección hacia Preparatoria 1.

Recuerda que del 1 al 6 de diciembre de 2025 habrá estaciones del Metrobús de diferentes líneas sin servicio, en N+ te información previamente en cuáles para que consideres otras rutas: Cierres en Metrobús del 1 al 6 Diciembre 2025: ¿Qué Estaciones No Tendrán Servicio?.

