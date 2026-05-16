Evento Monumento a la Revolución Mañana 17 de Mayo 2026: Cartelera y Horario de Concierto Gratis

Un megaconcierto de rock tendrá lugar este domingo 17 de mayo 2026, como parte del evento que se realiza en el Monumento a la Revolución y en otros puntos de la Ciudad de México. En N+ te decimos la cartelera y a qué hora inicia.

Luego de las presentaciones realizadas en el Zócalo de la Ciudad de México, como fueron el concierto de 31 Minutos y la visita de BTS a Palacio Nacional.

¿A qué hora inicia el evento del Monumento a la Revolución?

El megaconcierto de rock se llevará a cabo el domingo 17 de mayo 2026, a partir de las 17:00 horas, en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Si quieres aprovechar esta oportunidad para celebrar la música, tienes distintas opciones para llegar. Una de ellas es transporte público:

Línea 2 del Metro CDMX: estación Revolución.

Línea 1 del Metrobús: estación Plaza de la República.

¿Cuál es la cartelera del megaconcierto de rock en CDM mañana 17 de mayo 2026?

El concierto será de Golden Times, una banda que realiza homenaje a algunas de las grandes bandas de rock del siglo pasado y años más recientes, a través de cóvers.

Algunas de las agrupaciones a las que reinterpretan sus más grandes hits son:

Bee Gees

The Police

Blondie

Queen

Depeche Mode

U2

Michael Jackson

Héroes del Silencio

Maná

Fobia

Café Tacvba

Enanitos Verdes

La Ley

Caifanes

Hombres G

Soda Stereo

Los Bunkers

Enjambre

Babasónicos

Zoé

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