Evento en Monumento a la Revolución Hoy: ¿Qué Hay el 13, 14 y 15 de Marzo? Horarios y Artistas

Muchos no lo saben, pero este fin de semana se lleva a cabo un magno evento en el Monumento a la Revolución, en la CDMX, y si no te lo quieres perder, acá te decimos qué hay hoy 13, el sábado 14 y domingo 15 de marzo, para que sepas los horarios y artistas que darán concierto gratis en el 2026.

Además de todas las actividades que habrá en el Monumento a la Revolución, este fin de semana también se buscará romper un Récord Guinness en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por eso en una nota ya te dijimos qué evento hay en el Zócalo CDMX el 15 de marzo 2026 y cómo asistir gratis.

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¿Qué evento hay en el Monumento a la Revolución hoy?

Desde este viernes 13 y hasta el domingo 15 de marzo se lleva a cabo el evento de VANS, que conmemora los 60 años de existencia de la marca. Y para celebrarlo en grande decidieron realizar un festival gratuito de deportes de acción, música y cultura urbana.

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Durante estos tres días la explanada del Monumento a la Revolución recibirá a alrededor de 7 mil personas por jornada, que quieran disfrutar de lo mejor del skaboarding, música en vivo y el freestyle.

¿Qué artistas darán concierto en el Monumento a la Revolución por el Bazar de Bandas 2026?

Si lo que tú deseas es saber qué bandas y artistas estarán en concierto, acá te dejamos al lista de participaciones que habrá por día este fin de semana, que además es de puente para millones de mexicanos:

Viernes 13 de marzo 2026

Acto Sorpresa.

Alta Tensión.

Caroh.

Lost Acapulco.

Silverio.

Valles.

Sábado 14 de marzo 2026

Acto sorpresa.

Don Maligno.

Electrify.

Miki.

S7N.

Say Ocean.

Domingo 15 de marzo 2026

Arroba Nat.

Hong Kong Blod Opera.

Joliette.

Nicoles Horts.

Pájaros Vampiro.

Unperro Andaluz.

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Horario de actividades y conciertos en el Monumento a la Revolución hoy

Si no te quieres perder ninguna de las actividades que ofrece el evento de Vans en el Monumento a la Revolución, CDMX, acá te dejamos la lista de todo lo que habrá y el horario en que se llevarán a cabo este fin de semana:

Viernes 13 de marzo 2026

Clínica de skate : De 11:00 a 12:00 horas del mediodía.

: De 11:00 a 12:00 horas del mediodía. Alta tensión: Tocan a las 12:00 horas

Valles: Dan concierto a las 12:40 horas.

Open Skate: De 12:00 a 13:00 horas.

Cash for Tricks Skate: De 13:00 a 14:30 horas.

Caroh: Toca a las 13:20 horas.

Competencia de Skate Femenil: 14:30 a 15:30 horas.

Lost Acapulco: Dan Concierto a las 15:40 horas.

Demo Skate & BMX: De 16:00 a 16:30 horas.

Silverio: Se presenta a las 16:20 horas.

Open BMX: De 16:30 a 17:30 horas.

Cash for Tricks MBX: De 17:30 a 18:00 horas.

Acto Sorpresa a las 17:40 horas.

Sábado 14 de marzo 2026

Competencia de Skate Varonil: De 11:30 a 12:30 horas del mediodía.

Don Maligno: Da concierto a las 12:00 horas.

S7N: Dan concierto a las 12:40 horas.

Competencias BMX: De 12:30 a 13:30 horas.

Miki: Toca a las 13:20 horas.

Competencia Skate Varonil: De 13:00 a 14:30 horas.

Competencias BMX: De 14:30 a 15:30 horas.

Cash for Tricks Skate: De 15:30 a 16:30 horas.

Electrify: Se presenta a las 15:40 horas.

Demo Skate & BMX: De 16:30 a 17:00 horas.

Say Ocean: Da concierto a las 16:20 horas.

Cash for Tricks & Open BMX; De 17:00 a 18:00 horas.

Acto Sorpresa a las 17:40 horas.

Domingo 15 de marzo 2026

Clínica de Skate: De 11:00 a 12:00 horas.

Pájaros Vampiro: Dan concierto a las 12:00 horas.

Open Skate: De 12:00 a 12:30 horas.

Joliette: Se presenta a las 12:40 horas.

Demo Skate + BMX LATAM: De 12:30 a 13:00 horas.

Final BMX Femenil: De 13:00 a 13:30 horas.

Nicoles Horts: Toca a las 13:20 horas

Final BMX Varonil: De 14:00 a 15:00 horas.

Hong Kong Blood Opera: Tocas a las 15:40 horas.

Final Skate Femenil: De 15:00 a 16:00 horas.

Un perro andaluz: Toca a las 16:20 horas.

Arroba Nat: Toca a las 17:00 horas.

Final Skate Varonil: De 16:30 a 18:00 horas.

Best Trick BMX: De 18:00 a 18:30 horas.

Premiación: De 18:30 a 18:45 horas.

Show de Clausura Freestyle Master Series: A las 19:00 horas y con la presencia de Rapder, Fat N, Xhavez, Marithea, Larrix y Kodigo.

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