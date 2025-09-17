Explosión de Pipa en Iztapalapa: Dos Personas no Han Sido Identificadas

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dieron una conferencia de prensa hoy, 17 de septiembre de 2025, sobre la tragedia en Iztapalapa, donde explotó una pipa de gas; la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina señaló que dos personas no han sido identificadas.

Saldo actualizado por la explosión en Iztapalapa : Suman 20 personas muertas

: Suman 20 personas muertas 31 personas hospitalizadas, de las cuales, 15 son reportadas en estado grave

De las 31 personas hospitalizadas, 23 son adultos y ocho son menores de 17 años de edad

33 personas ya fueron dadas de alta

¿Quiénes son las personas que no han sido identificadas?

En la conferencia, Bertha María Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, informó que dos personas no han sido identificadas: Se trata de un hombre fallecido de entre 40 y 50 años de edad, y una mujer, en estado crítico de salud, de entre 15 y 25 años.

Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López

Alcalde Luján mencionó que, probablemente, el hombre fallecido podría ser Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena claro y nariz aguileña.

De acuerdo con la investigación, la víctima ingresó sin prendas ni pertenencias y no se cuentan señales particulares.

Giovanna

La fiscal detalló que la joven que aún no ha sido identificada sigue internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, en estado crítico y que se tiene una hipótesis de identidad con el nombre de Giovanna.

La mujer tiene como señas particulares una cicatriz vertical por cesárea y cuatro tatuajes, entre ellos:

Un tatuaje con corazón atravesado por una rosa, color negro, en la espalda baja

Otro en forma de pulsera tipo greca, en el ante brazo derecho

Uno más, con pulsera de corazones ubicado en el tobillo izquierdo

Alcalde Luján dijo que se publicarán foto boletines de búsqueda para ambas personas y pidió a la ciudadanía que si se cuenta con información sobre los posibles familiares, se comuniquen al teléfono 55 53 45 50 80, de la Fiscalía Especializada de Desaparecidos.

