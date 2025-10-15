App de Didi Se Cae Hoy en México: ¿Cómo Levantar Reporte Para Devolución de Dinero Paso a Paso?

Luego de que la aplicación DiDi sufriera una caída masiva en las primeras horas del miércoles 15 de octubre de 2025, en N+ te decimos paso a paso cómo levantar el reporte para una devolución de dinero.

Video relacionado: Asaltan a Conductora de Plataforma; la Dejan Herida y Sin su Vehículo en Juárez

Así puedes ingresar reembolso en la app de Didi

Para solicitar el reembolso de un viaje o pedido en Didi, debes contactar con el servicio de asistencia de la app. El proceso exacto depende del tipo de servicio (transporte o entrega de comida) y del motivo de la solicitud.

Para viajes de transporte (Didi Pasajero):

Abre la app y ve a la sección "Mis viajes" o historial de viajes .

. Selecciona el viaje que deseas reembolsar.

Pulsa "Ayuda" o "Centro de Ayuda".

Describe tu problema (por ejemplo, viaje cancelado, error de facturación).

Si te cobraron por un viaje que no realizaste, debes contactar con el soporte de Didi a través de esta sección.

Envía tu solicitud. El soporte de Didi revisará tu caso y te contactará para informarte sobre los siguientes pasos.

Para pedidos de comida a domicilio (DiDi Food)

Abre la app y ve a "Mis Pedidos" o "Historial de Pedidos".

Selecciona el pedido en cuestión.

Haz clic en "Ayuda" o "Contactar con Soporte".

Proporciona detalles sobre el problema (por ejemplo, pedido incorrecto, comida dañada).

Es posible que se te pida evidencia (fotos, por ejemplo) para respaldar tu reclamo.

Sigue las instrucciones para finalizar tu solicitud.

El restaurante tiene 24 horas para procesar la solicitud; después de este tiempo, se acepta automáticamente si no responde.

Una vez enviada la solicitud, el Soporte de Didi revisará el caso y determinará la responsabilidad. El tiempo para recibir un reembolso puede variar.

¿Cómo tener contacto con Soporte?

Para cualquier problema, se recomienda contactar con Soporte directamente a través de la app. Didi generalmente ofrece soporte por chat en vivo 24/7.

¿Cobran por cancelar un viaje?

Si cancelas un viaje inmediatamente después de solicitarlo, puedes hacerlo sin costo adicional accediendo a los detalles del viaje y tocando "Cancelar".

¿Sufriste transacciones incorrectas?

Para cargos incorrectos o no autorizados, siga el mismo proceso a través del Centro de ayuda, explicando la situación.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI