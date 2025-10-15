Inicio Ciudad de México App de Didi Se Cae Hoy en México: ¿Cómo Levantar Reporte Para Devolución de Dinero Paso a Paso?

Conoce el paso a paso para poder ingresar un reembolso en la aplicación móvil de Didi

DiDi Se Cae: ¿Cómo Levantar Reporte Para Devolución de Dinero Paso a Paso?

Conductor de transporte privado por aplicación. Foto: Unsplash

Luego de que la aplicación DiDi sufriera una caída masiva en las primeras horas del miércoles 15 de octubre de 2025, en N+ te decimos paso a paso cómo levantar el reporte para una devolución de dinero.

Así puedes ingresar reembolso en la app de Didi

Para solicitar el reembolso de un viaje o pedido en Didi, debes contactar con el servicio de asistencia de la app. El proceso exacto depende del tipo de servicio (transporte o entrega de comida) y del motivo de la solicitud.

Para viajes de transporte (Didi Pasajero):

  • Abre la app y ve a la sección "Mis viajes" o historial de viajes.
  • Selecciona el viaje que deseas reembolsar.
  • Pulsa "Ayuda" o "Centro de Ayuda".
  • Describe tu problema (por ejemplo, viaje cancelado, error de facturación). 
  • Si te cobraron por un viaje que no realizaste, debes contactar con el soporte de Didi a través de esta sección.

Envía tu solicitud. El soporte de Didi revisará tu caso y te contactará para informarte sobre los siguientes pasos.

Para pedidos de comida a domicilio (DiDi Food)

  • Abre la app y ve a "Mis Pedidos" o "Historial de Pedidos".
  • Selecciona el pedido en cuestión.
  • Haz clic en "Ayuda" o "Contactar con Soporte".
  • Proporciona detalles sobre el problema (por ejemplo, pedido incorrecto, comida dañada). 
  • Es posible que se te pida evidencia (fotos, por ejemplo) para respaldar tu reclamo.
  • Sigue las instrucciones para finalizar tu solicitud. 
  • El restaurante tiene 24 horas para procesar la solicitud; después de este tiempo, se acepta automáticamente si no responde.

Una vez enviada la solicitud, el Soporte de Didi revisará el caso y determinará la responsabilidad. El tiempo para recibir un reembolso puede variar.

¿Cómo tener contacto con Soporte?

Para cualquier problema, se recomienda contactar con Soporte directamente a través de la app. Didi generalmente ofrece soporte por chat en vivo 24/7.

¿Cobran por cancelar un viaje?

Si cancelas un viaje inmediatamente después de solicitarlo, puedes hacerlo sin costo adicional accediendo a los detalles del viaje y tocando "Cancelar".

¿Sufriste transacciones incorrectas?

Para cargos incorrectos o no autorizados, siga el mismo proceso a través del Centro de ayuda, explicando la situación.

