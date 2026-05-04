Fuga de Gas por Robo de la Tubería; Esto Pasó en Vivienda de la Alcaldía Cuauhtémoc
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Esto fue lo que provocó una movilización de equipos de emergencia por una fuga de gas en la colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc
El robo de una tubería provocó una fuga de gas en una vivienda de la la Col. Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, no hay personas lesionadas
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Este lunes, 4 de mayo de 2026, se registró una fuga de gas en una vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron a un domicilio en la calle Ventura G. Tena, colonia Asturias, de dicha alcaldía para atender una fuga de gas, derivado del intento de robo de una tubería.
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Desalojan a vecinos por fuga de gas
Los ladrones pensaron que la tubería era de cobre y al darse cuenta que no, lo dejaron maltrecho y esto ocasionó una intensa fuga de gas natural.
Bomberos y policías atendieron el desperfecto. Además de manera preventiva desalojaron a una adulta mayor de la vivienda afectada y a algunos vecinos.
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Con información de N+,
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