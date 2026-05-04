Fuga de Gas por Robo de la Tubería; Esto Pasó en Vivienda de la Alcaldía Cuauhtémoc

Este lunes, 4 de mayo de 2026, se registró una fuga de gas en una vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron a un domicilio en la calle Ventura G. Tena, colonia Asturias, de dicha alcaldía para atender una fuga de gas, derivado del intento de robo de una tubería.

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Desalojan a vecinos por fuga de gas

Los ladrones pensaron que la tubería era de cobre y al darse cuenta que no, lo dejaron maltrecho y esto ocasionó una intensa fuga de gas natural.

Bomberos y policías atendieron el desperfecto. Además de manera preventiva desalojaron a una adulta mayor de la vivienda afectada y a algunos vecinos.

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Con información de N+,

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