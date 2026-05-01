NASA Observa a CDMX: Satélite Muestra Mapa con Zona que Más se Hunde en la Capital de México

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, confirmó que el suelo de la Ciudad de México (CDMX) se está hundiendo. Te decimos cuál es la zona más afectada en la capital del país.

La NASA recordó que el área metropolitana de la Ciudad de México, está construida sobre un acuífero; esto es lo que podría estar afectando:

Bombeo intensivo de agua subterránea, sumado al peso del desarrollo urbano, lo que ha provocado la compactación del antiguo lecho lacustre bajo la ciudad durante más de un siglo.

Video: NASA Revela con Satélite NISAR el Hundimiento de la CDMX: Zonas Caen hasta 2 Centímetros por Mes

Un ingeniero documentó el problema por primera vez en 1925, y para las décadas de 1990 y 2000, algunas zonas del área metropolitana se hundían alrededor de 35 centímetros por año, dañando infraestructuras como el Metro, uno de los sistemas de transporte rápido más grandes de América.

La NASA explicó que, en conjunto con la India, en 2025 lanzaron en conjunto el satélite NISAR, capaz de cartografiar cambios mínimos en la superficie del planeta. Para ello el satélite cuenta con un radar de doble banda capaz de detectar cambios de apenas un centímetro. Este radar puede seguir el movimiento de la tierra en tiempo real, sin que interfieran las nubosidades o la vegetación.

Noticia relacionada: CDMX Se Hunde Más de 2 Centímetros al Mes, Según Observaciones Satelitales de la NASA.

Zonas que más se hunden en la CDMX

En un post que publicó en su cuenta oficial de X, la NASA informó que nuevos datos muestran zonas de la ciudad, marcados en azul, que se hundieron más de 2 centímetros al mes, entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Es decir, en un periodo de 4 meses, la ciudad se hundió alrededor de 8 centímetros. En su publicación, la NASA muestra imágenes en las que destacan:

Zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma.

Lago de Chalco.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.



New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

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