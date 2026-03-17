Lluvia en CDMX Hoy 17 de Marzo: ¿A Qué Hora Se Prevé Tormenta Eléctrica y Granizo?

¡Toma precauciones! Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) advirtieron hoy, 17 de marzo de 2026, sobre lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la capital mexicana.

De acuerdo con el radar meteorológico de la CDMX, desde las 11:00 horas empezaron a registrarse lluvias y chubascos en algunas zonas, pero se prevé que arrecien en el transcurso del día.

Aquí en N+ te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo y te decimos a qué hora se esperan las lluvias fuertes, tormenta eléctrica y granizo para este martes; además, te compartimos las recomendaciones de autoridades para enfrentar las precipitaciones y bajas temperaturas.

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Lluvias y chubascos en la CDMX

De acuerdo con los reportes, a las 10:55 horas el radar observó lluvias y chubascos en la alcaldía Milpa Alta, así como lloviznas en Tlalpan.

“Se prevé que las condiciones para lluvias persistan durante el día en la ciudad”, informó en redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina.

Posteriormente, notificó a las 12:15 horas lluvias y chubascos también en Tlalpan y Xochimilco, así como lloviznas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

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¿A qué hora habrá actividad eléctrica y granizo?

En su aviso meteorológico diario, la SGIRPC sobre lluvias fuertes con actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, en un periodo comprendido entre las 13:00 y las 23:00 horas.

También alertó que predominarán vientos variables de 10 a 25 km/h, con rachas de 45 km/h, por lo que pidió a la ciudadanía estar atenta a los avisos.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también indicó que esta tarde habrá ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

“Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C”, añadió.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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Con información de N+.

spb