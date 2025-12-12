¿Hay Ley Seca Mañana en CDMX? Aquí No Habrá Venta de Alcohol o Cerveza

Este viernes 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe, hay Ley Seca en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde no habrá venta de alcohol o cerveza, mañana en la capital del país.

Como cada año, miles de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe y para evitar contratiempos durante los festejos a la Virgen Morena se implementa la Ley Seca, por lo que no hay venta de alcohol o cerveza.

¿Dónde hay Ley Seca en la CDMX?

La Ley Seca empezó durante las primeras horas del pasado 11 de diciembre, por el Día de la Virgen de Guadalupe, en las alcaldías:

Gustavo A. Madero, donde se ubica la Basílica de Guadalupe.

Magdalena Contreras.

Sin embargo, en la alcaldía Gustavo A. Madero concluye hoy al finalizar el día y en Magdalena Contreras permanecerá hoy y mañana (concluirá hasta el próximo 15 de diciembre), de las 7 de la noche a las 23:59 horas, en las colonias:

La Cuauhtémoc.

El Tanque.

San Jerónimo Aculco.

La Cruz.

La Guadalupe.

Las Huertas.

Subestación.

El Gavillero

Cabe destacar que a partir del 16 de diciembre se normaliza la venta de alcohol o cerveza en dicha alcaldía.

Con información de N+