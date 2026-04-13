¿Habrá Paro Escalonado del Sindicato del Metro Mañana Martes 14 de Abril 2026?

Este lunes 13 de abril, usuarios han esperado varios minutos para poder abordar un tren, y esto se registra en varias líneas del Metro, como parte del paro escalonado de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), que inició desde el pasado viernes.

Pasajeros reportan retrasos de hasta 40 minutos en un trayecto habitual de 20 minutos.

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¿Habrá paro escalonado en el Metro mañana martes 14 de abril?

En busca de encontrar soluciones, desde esta tarde se encuentran reunidos el director del Metro, Adrián Rubalcava y el líder del Sindicato de los Trabajadores del Metro, Fernando Espino. En un comunicado, el Metro indicó que dicho encuentro es con la finalidad de llegar a acuerdos benéficos para todas las partes, los cuales permitan que se normalice la operación total de los trenes en la red.

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En la reunión se abordan tres temas, según informó el Sistema de Transporte:

Seguridad en la transportación a usuarios

Mantenimiento permanente a vías y trenes

Condiciones laborales de los trabajadores

Cuando termine esta reunión se informará si el paro de los trabajadores se extenderá a mañana y los próximos días o si se suspende, aquí en N+. te estaremos informando sobre el acuerdo al que hayan llegado tanto los trabajadores como las autoridades capitalinas.

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