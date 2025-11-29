¿Trabajadores Harán Paro de Labores en Líneas del Metro CDMX? Esto se sabe

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) informó que, ante la ausencia de soluciones a sus demandas, evalúa realizar una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México e incluso un paro de actividades en varias líneas del Metro.

Fernando Espino Arévalo, presidente del sindicato, señaló que el creciente malestar entre los empleados responde a la falta de atención por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, pese a que más de 15 mil trabajadores han solicitado ser escuchados.

Exigencias puntuales

Entre los puntos que exigen se encuentran la reorganización de plazas, la revisión de zonas consideradas riesgosas o insalubres, así como la entrega de uniformes y equipo de seguridad para el personal administrativo y técnico.

El sindicato aseguró que, aunque han pedido en múltiples ocasiones una reunión con la mandataria capitalina, hasta el momento no han sido atendidos. Como muestra de inconformidad, empleados han colocado carteles en trenes, estaciones y oficinas del Metro para exhibir la falta de respuesta a sus demandas.

Espino advirtió que la ausencia de diálogo podría desencadenar una seria afectación a la movilidad de la capital, al tratarse del principal medio de transporte para millones de usuarios diarios.

