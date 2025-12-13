Hallan Cuerpo Dentro de Departamento de Unidad Cutláhuac, en Azcapotzalco

Elementos de Seguridad hallaron el cuerpo de un hombre, de alrededor de 30 años, al interior de un departamento en la Unidad Habitacional Cuitláhuac, alcaldía Azcapotzalco, este sábado 13 de diciembre 2025.

La localización se dio luego de que vecinos reportaran la presencia de olor fétido, desde hace varias horas.

Presuntamente, habría muerto desde hace tres días; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles de la causa de fallecimiento ni otros puntos de la zona del hallazgo.

Hasta el mediodía de este domingo, elementos de seguridad se encontraban a la espera de peritos para el ingreso al departamento y la recuperación del cuerpo. Tampoco habían llegado más familiares y se estaba a la espera de su presencia, para proceder con el papeleo.

Según informaron vecinos, el hombre vivía solo luego de que su madre muriera hace poco más de tres meses.

Historias recomendadas:

¿Cuándo Cae el Pago de la Pensión IMSS Enero 2026? Ésta es la Fecha Exacta

Jade Romero Peña: ¿De qué Murió la Adolescente Promesa del Ciclismo Mexicano?

FGR Analiza Indagatoria Contra Presidenta de Asociación Civil; Rechaza Trabajar por Consigna

DMZ