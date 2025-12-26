La mañana de este viernes, 26 de diciembre de 2025, fue hallado el cuerpo de una persona en el barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Policía de Investigación, llegaron hasta la calle de Fray Bartolomé de las Casas, esquina con Toltecas, colonia Morelos, en dicha alcaldía, para atender la emergencia.

Comerciantes hallaron el cuerpo

Comerciantes de la zona que comenzaban a colocar sus puestos hallaron el cuerpo que estaba amarrado con cobijas y lazos, por lo que se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones del caso.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, mientras los peritos levantan el cuerpo de la víctima, que aún no ha sido identificada; se sabe que presenta diferentes golpes.

El cuerpo será trasladado al Ministerio Público donde van a continuar las investigaciones, para tratar de esclarecer el homicidio. Además, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona.

