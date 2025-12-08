Hallan a Hombre Muerto con Signos de Violencia en Camellón de Insurgentes Norte en la GAM

La tarde de este 8 de diciembre, un hombre fue encontrado sin vida en los camellones centrales de la avenida Insurgentes Norte, a la altura de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El hallazgo ocurrió en un campamento improvisado donde duermen personas en situación de calle, lo que generó una inmediata movilización de elementos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba múltiples lesiones visibles y manchas de sangre en la playera, el rostro, el pantalón, los zapatos y en distintas áreas del campamento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que los policías del sector acudieron tras recibir un aviso ciudadano sobre una persona inconsciente recostada entre cobijas y cartones. Al llegar, los uniformados corroboraron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El hecho se registró cruzando la calle Poniente 112, con dirección hacia el Hospital La Raza, donde los oficiales implementaron un perímetro de seguridad a la espera de los servicios periciales de la Fiscalía capitalina quienes llevarán a cabo el levantamiento del cuerpo, la recolección de evidencias y la elaboración de los dictámenes que permitirán determinar la causa de muerte, así como establecer si existieron indicios de violencia previa y la posible participación de otras personas.

El hombre permanece como desconocido

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años, aunque no se descarta que su identidad pueda ser confirmada en las próximas horas mediante registros forenses o el testimonio de personas que lo conocieran en la zona.

La circulación vehicular sobre Insurgentes Norte no se vio afectada, aunque los elementos policiacos permanecen en el lugar realizando labores de resguardo y apoyo a las diligencias ministeriales.

