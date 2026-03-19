Inicio Ciudad de México ¿Frío en CDMX en Inicio de la Primavera? Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 20 de Marzo 2026

¿Frío en CDMX en Inicio de la Primavera? Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 20 de Marzo 2026

|

N+

-

Estas son las alcaldías con alerta por las temperaturas más bajas mañana, 20 de marzo de 2026, día en que inicia la primavera

Bajas temperaturas en la CDMX

Bajas temperaturas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una doble alerta, Amarilla y Naranja, por bajas temperaturas para la madrugada de mañana viernes, 20 de marzo de 2026, día en que inicia la primavera. Te decimos qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: ¿Lluvia o Calor Hoy en la CDMX? Así Estará el Clima este 19 de Marzo de 2026.

Alcaldías de la CDMX con bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas Naranja y Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

  • Alerta Naranja en: alcaldía Tlalpan, por temperaturas de 1 a 3°C y heladas.
  • Alerta Amarilla en: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, por temperaturas de 4 a 6°C.

​​Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar

Frío en México 2026
Inicio Ciudad de México Hara frio cdmx 20 de marzo 2026 doble alerta bajas temperaturas entrada primavera