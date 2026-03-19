¿Frío en CDMX en Inicio de la Primavera? Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 20 de Marzo 2026
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Estas son las alcaldías con alerta por las temperaturas más bajas mañana, 20 de marzo de 2026, día en que inicia la primavera
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Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una doble alerta, Amarilla y Naranja, por bajas temperaturas para la madrugada de mañana viernes, 20 de marzo de 2026, día en que inicia la primavera. Te decimos qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
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Noticia relacionada: ¿Lluvia o Calor Hoy en la CDMX? Así Estará el Clima este 19 de Marzo de 2026.
Alcaldías de la CDMX con bajas temperaturas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas Naranja y Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:
- Alerta Naranja en: alcaldía Tlalpan, por temperaturas de 1 a 3°C y heladas.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 20/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 19, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/7EgSRZl7mH
- Alerta Amarilla en: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, por temperaturas de 4 a 6°C.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 20/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 19, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/7EgSRZl7mH
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Con información de N+.
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