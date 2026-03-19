¿Lluvia o Calor Hoy en la CDMX? Así Estará el Clima este 19 de Marzo de 2026

Este jueves, 19 de marzo de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias o calor hoy en la capital del país.

Video: Clima Hoy en México del 19 de Marzo de 2026 con Raquel Méndez: Nueva Ola de Calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que hoy habrá cielo despejado con bruma y ambiente fresco en el Valle de México y frío a muy frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde habrá ambiente cálido, cielo medio nublado así como viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

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¿Habrá lluvia o calor hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy se prevé ambiente cálido con cielo mayormente despejado, sin condiciones para lluvia, para este jueves la temperatura máxima será de 24 grados Celsius (°C).

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá una ola de calor en 12 estados del país.

Por la noche de hoy, el termómetro marcará una temperatura de 18ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes podría registrar 9ºC, la madrugada será muy fría en partes altas del sur y poniente.

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