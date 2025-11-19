Hará Mucho Frío Mañana Temprano: Alerta en CDMX por Baja Temperatura

El frío seguirá sintiéndose en varios estados del país. En la Ciudad de México (CDMX) se activó una alerta por bajas temperaturas para mañana, 20 de noviembre de 2025.

Video: Clima Hoy en México del 19 de Noviembre de 2025 con Raquel Méndez: Efectos del Frente Frío 15

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, este miércoles prevalecerá ambiente caluroso después del mediodía, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Pero por la noche, las bajas temperaturas regresarán, así que toma precauciones.

Alerta en CDMX por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta ya que durante la noche de hoy y madrugada de mañana, 20 de noviembre, bajará la temperatura, por lo que será un Día de la Revolución muy frío por la mañana, principalmente en el sur de la ciudad.

Este miércoles prevalecerá ambiente #caluroso después del mediodía, cielo parcialmente #nublado y sin #lluvia. La madrugada del jueves estará de #fría a muy fría en el sur.



Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/LRuSdpaCSU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 19, 2025

Clima en el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el frío se sentirán con intensidad en el Valle de México.

Para este miércoles, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco, siendo muy frío con posibles heladas en zonas altas del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé temperatura mínima de 2 a 4 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas menores a 35 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

