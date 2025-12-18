Agricultores y Transportistas, Hoy en CDMX: Aquí Se Concentran este Jueves 18 de Diciembre 2025
N+
Aquí te decimos cuáles serán las actividades de transportistas y agricultores hoy, luego de los acuerdos alcanzados con autoridades federales
COMPARTE:
¡Toma precauciones! Agricultores y transportistas se trasladarán hoy, 18 de diciembre de 2025, a una dependencia federal en la Ciudad de México (CDMX) para entablar una nueva mesa de trabajo con autoridades, como parte de los acuerdos alcanzados ayer con el Gobierno federal.
Aquí te decimos a qué hora y a dónde acudirán los miembros de organizaciones campesinas y de transportistas, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados este jueves.
Noticia relacionada: Agricultores y Transportistas Alcanzan Acuerdos con Gobierno Federal; Desactivan Bloqueos
Acuerdo con autoridades federales
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que se alcanzaron acuerdos importantes con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del sector transportista.
Explicó que se trata de convenios para atender de manera inmediata y estructural las principales necesidades de los productores agrícolas del país, así como para reforzar la seguridad en las carreteras federales y estatales.
Gracias a ello, se desactivaron las amenazas de bloqueos carreteros en el país, a los que habían amagado los transportistas y agricultores para esta semana.
Concentración hoy en la CDMX
Así, luego de varias horas de la reunión con las autoridades, que se prolongó hasta la madrugada, miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas tendrán una reunión a las 11:00 horas.
De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, acudirán a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Municipio Libre número 377, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
Lo anterior, para exigir la creación de una reserva estratégica de granos, precios justos para el campo y mayor seguridad en las carreteras para garantizar la comercialización agrícola y la protección de los transportistas.
Noticia relacionada: ¿Cuáles Son los Acuerdos a los que Llegaron Agricultores y Transportistas con el Gobierno?
¿Cuáles son los acuerdos alcanzados?
Cabe señalar que la reunión de hoy forma parte de los acuerdos alcanzados con las autoridades. La Segob indicó que este 18 de diciembre de 2025, Agricultura y Alimentación para el Bienestar recibirán a un equipo técnico del FNRCM para discutir propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya.
Pero además, dio a conocer otros de los puntos acordados:
- Inclusión de los productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz
- El establecimiento de una ruta institucional para el análisis de los temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a sus mecanismos formales y bajo la conducción de la Secretaría de Economía
- Atención prioritaria a los centros de acopio y al abasto alimentario, a cargo de Alimentación para el Bienestar.
- Reforzar la presencia operativa en carreteras, brindar acompañamiento en tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas.
Historias recomendadas:
- Súper Gripe H3N2, ¿Nueva Pandemia? Director de Epidemiología Explica Situación en México.
- ¿Joven a los 32 Años? Estudio sobre el Cerebro Revela Cuándo Termina Realmente la Adolescencia.
- Niños, en Peligro: Alerta por “Juegos y Emojis con Trampa” que Pueden Terminar en Abuso Infantil.
Con información de N+.
spb