Agricultores y Transportistas, Hoy en CDMX: Aquí Se Concentran este Jueves 18 de Diciembre 2025

¡Toma precauciones! Agricultores y transportistas se trasladarán hoy, 18 de diciembre de 2025, a una dependencia federal en la Ciudad de México (CDMX) para entablar una nueva mesa de trabajo con autoridades, como parte de los acuerdos alcanzados ayer con el Gobierno federal.

Aquí te decimos a qué hora y a dónde acudirán los miembros de organizaciones campesinas y de transportistas, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados este jueves.

Noticia relacionada: Agricultores y Transportistas Alcanzan Acuerdos con Gobierno Federal; Desactivan Bloqueos

Acuerdo con autoridades federales

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que se alcanzaron acuerdos importantes con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del sector transportista.

Explicó que se trata de convenios para atender de manera inmediata y estructural las principales necesidades de los productores agrícolas del país, así como para reforzar la seguridad en las carreteras federales y estatales.

Gracias a ello, se desactivaron las amenazas de bloqueos carreteros en el país, a los que habían amagado los transportistas y agricultores para esta semana.

Concentración hoy en la CDMX

Así, luego de varias horas de la reunión con las autoridades, que se prolongó hasta la madrugada, miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas tendrán una reunión a las 11:00 horas.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, acudirán a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Municipio Libre número 377, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Lo anterior, para exigir la creación de una reserva estratégica de granos, precios justos para el campo y mayor seguridad en las carreteras para garantizar la comercialización agrícola y la protección de los transportistas.

Noticia relacionada: ¿Cuáles Son los Acuerdos a los que Llegaron Agricultores y Transportistas con el Gobierno?

¿Cuáles son los acuerdos alcanzados?

Cabe señalar que la reunión de hoy forma parte de los acuerdos alcanzados con las autoridades. La Segob indicó que este 18 de diciembre de 2025, Agricultura y Alimentación para el Bienestar recibirán a un equipo técnico del FNRCM para discutir propuestas de pignoración de frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya.

Pero además, dio a conocer otros de los puntos acordados:

Inclusión de los productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz

El establecimiento de una ruta institucional para el análisis de los temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a sus mecanismos formales y bajo la conducción de la Secretaría de Economía

Atención prioritaria a los centros de acopio y al abasto alimentario, a cargo de Alimentación para el Bienestar.

Reforzar la presencia operativa en carreteras, brindar acompañamiento en tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb