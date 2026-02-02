Protesta por Refugio Franciscano Hoy: Zona Afectada por Manifestación en CDMX Este 2 de Febrero

¡Toma precauciones! Este 2 de febrero de 2026, organizaciones defensoras de animales salieron a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para protestar por el caso del Refugio Franciscano, de donde fueron rescatados decenas de perros y gatos.

Aquí te decimos cuál es la zona afectada por la manifestación, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar afectaciones en tus traslados.

Protesta por Refugio Franciscano

Después de las 12:00 horas, el Movimiento Animalista contra Abusos de la Autoridad acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Ahí, los simpatizantes el Refugio Franciscano pidieron a las autoridades que regresen todos los animales a dicho lugar; además, se presentó una demanda contra quien resulte responsable por el maltrato que sufrieron los animales mientras el predio estaba cerrado.

Decenas de personas se congregaron en el sitio y se manifestaron a través de consignas y pancartas, en las que se pudo leer: "Pena máxima para todos los involucrados en el maltrato animal de los franciscanitos".

Apoyo de organizaciones

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la protesta también reuniría a membros de Red Animal MX, Alianza Nacional un Millón de Esperanzas, Frente Ciudadano ProDerecho Animal, Sociedad Protectora Animal México

Pero no descartó que otras organizaciones y activistas en defensa de los derechos de los animales se sumen a la protesta; así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

