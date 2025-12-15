¿Cómo Está el Tránsito en la México Querétaro Hoy 15 de Diciembre de 2025? Aviso de Capufe y GN
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, revisa cómo está el tránsito para que tomes tus precauciones
¿Usas la Autopista México-Querétaro? Hoy, 15 de diciembre de 2025, comenzaron las afectaciones viales desde temprano, para que tomes tus precauciones, en N+ te decimos cómo está el tránsito.
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), las afectaciones viales por accidentes ocurrieron desde la madrugada. También, considera que en N+ te compartimos detalles del tránsito en la México-Puebla: ¿Hay Cierres en la México-Puebla Hoy, 15 de Diciembre de 2025? Últimas Noticias de Capufe y GN.
Nota relacionada: Marchas, Bloqueos y Manifestaciones Hoy en la CDMX: Lunes 15 de Diciembre de 2025.
¿En dónde hay cierres en la México-Querétaro?
- A la 1:39 de la madrugada, de acuerdo con Capufe hubo un cierre el km km 149, dirección Querétaro, debido a que se registró un accidente.
- A las 6:57 horas se restableció la circulación en el km 149, rumbo a Querétaro.
Recuerda que en N+ te compartimos todos los detalles sobre el tránsito, afectaciones viales por accidentes, manifestaciones y desastres naturales.
