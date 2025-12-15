¿Cómo Está el Tránsito en la México Querétaro Hoy 15 de Diciembre de 2025? Aviso de Capufe y GN

¿Usas la Autopista México-Querétaro? Hoy, 15 de diciembre de 2025, comenzaron las afectaciones viales desde temprano, para que tomes tus precauciones, en N+ te decimos cómo está el tránsito.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), las afectaciones viales por accidentes ocurrieron desde la madrugada.

¿En dónde hay cierres en la México-Querétaro?

A la 1:39 de la madrugada, de acuerdo con Capufe hubo un cierre el km km 149, dirección Querétaro, debido a que se registró un accidente.

A las 6:57 horas se restableció la circulación en el km 149, rumbo a Querétaro.

