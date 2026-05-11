¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Así las Afectaciones Este 11 de Mayo 2026

Si utilizas la autopista México-Querétaro es importante que sepas si hay afectación vial ya sea por bloqueos o accidentes hoy, 11 de mayo de 2026, para que tomes precauciones.

Diariamente cientos de personas circulan por la México-Querétaro, por lo que cualquier inconveniente afecta drasticamente la circulación, y provoca retrasos para las personas que se dirigen al trabajo, escuelas o a realizar alguna otra actividad.

Este lunes, se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Cierres en la México-Querétaro hoy

En las primeras horas de este lunes, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones:

A las 7:09 horas, se reportó carga vehicular en km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 7:08 horas, se reportó carga vehicular en la plaza de Cobro Tepotzotlán, en ambos sentidos, sin reporte de incidente.

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Con información de N+

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