¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 16 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 16 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Noticia relacionada: Sube Tarifa para Ir a la México-Querétaro: Nuevo Precio de Caseta de Capufe.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este jueves 16 de abril de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones en esta vía.

Mientras que el miércoles 15 de abril, reportaron los siguientes accidentes y problemas viales:

05:58 horas: Reducción de carriles en el km 160 por atención de accidente (choque de costado).

Reducción de carriles en el km 160 por atención de accidente (choque de costado). 06:39 horas: Restablecimiento de la circulación en km 160, dirección CDMX, tras atención de accidente.

Restablecimiento de la circulación en km 160, dirección CDMX, tras atención de accidente. 06:51 horas: Nueva reducción de carriles en el km 160, dirección CDMX, por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones).

Nueva reducción de carriles en el km 160, dirección CDMX, por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). 08:23 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 160, dirección CDMX, tras atención de accidente.

Restablecimiento de la circulación en el km 160, dirección CDMX, tras atención de accidente. 09:00 horas : Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. 20:56 horas: en el km 195, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de un accidente.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM