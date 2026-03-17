¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 17 de Marzo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 17 de marzo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 17 de marzo de 2026, no se reportaron afectaciones e incidentes.

Sin embargo, durante el lunes 16 de marzo, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 18:22 horas, en el km 41, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención a accidente.

A las 20:00 horas, se reportó reducción de carriles por atención de accidente vial, en el km 68, dirección a Querétaro.

A las 20:02 horas, hubo reducción de carriles por accidente, en el km 70, dirección a Querétaro.

A las 20:57 horas, en el km 149, dirección a Querétaro, hubo cierre a la circulación por accidente vial.

A las 22:30 horas, se reportaron lluvias a la altura de la caseta de Tepotzotlán, por lo que se recomendó manejar con precaución.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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