¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 21 de Abril de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 21 de abril de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este martes 21 de abril de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones o problemas en esta vialidad.

Sin embargo, el lunes 20 de abril, reportaron los siguientes accidentes y problemas viales:

A las 13:16 horas, en el km 64, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:28 horas, en el km 105, dirección a Querétaro, se reportó cierre a la circulación por atención de accidente.

A las 17:42 horas, del km 194 al 207, hubo reducción de carriles, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 20:50 horas, Capufe informó que se registraba lluvia a la altura de la caseta de cobro de Palmillas.

A las 23:43 horas, en el km 128, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente.

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Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

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